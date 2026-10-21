Shahrizod Homidov, Azizbek Hamidov - Gal Gal
|Ijrochilar:
|Azizbek Hamidov, Shahrizod Homidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.19 MB
|Davomiyligi:
|03:54
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-10-2026
Qo'shiq haqida
«Gal Gal» — Azizbek Hamidov va Shahrizod Homidov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:54, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-oktabrda qo'shilgan. Azizbek Hamidov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Otasini yig`latganni», «Onam», «Hammasi sizni borligingiz ona». Bu Azizbek Hamidovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shahrizod Homidov, Azizbek Hamidov - Gal Gal qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.