Bunyodbek Odilbekov - Qadrsiz

Bunyodbek Odilbekov — Qadrsiz
Ijrochi: Bunyodbek Odilbekov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 56
Hajmi: 6.2 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 15-02-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qadrsiz» qo'shig'ini Bunyodbek Odilbekov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 15-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 56 marta tinglangan. Bunyodbek Odilbekov ijrosida saytda jami 22 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ex meni soxta do’stlarim», «Soxta Dostlarim», «Bandasiga muxtoj qilmagin».

Bunyodbek Odilbekov - Qadrsiz qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00