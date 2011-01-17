Bolalar - Taqdir shu ekan
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|298
|Hajmi:
|6.41 MB
|Davomiyligi:
|02:46
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2011
Qo'shiq haqida
«Taqdir shu ekan» — Bolalar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:46, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 298 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Taqdir shu ekan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.