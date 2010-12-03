Bolalar - Sevaman
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|120
|Hajmi:
|7.87 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-12-2010
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Sevaman» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 3-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 120 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Sevaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.