Bolalar - Nega unda qilding sen (remix)
|Ijrochi:
|Bolalar
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|290
|Hajmi:
|10.17 MB
|Davomiyligi:
|04:25
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-04-2014
Qo'shiq haqida
Bolalarning «Nega unda qilding sen (remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 19-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 290 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».
Bolalar - Nega unda qilding sen (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.