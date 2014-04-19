Bolalar - Nega unda qilding sen (remix)

Bolalar — Nega unda qilding sen (remix)
Ijrochi: Bolalar
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 290
Hajmi: 10.17 MB
Davomiyligi: 04:25
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-04-2014
Skachat

Qo'shiq haqida

Bolalarning «Nega unda qilding sen (remix)» (remiks). Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:25, sifati 128 kbps, saytga 2014-yil 19-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 290 marta tinglangan. Bolalar ijrosida saytda jami 193 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami seni qish kunlari», «Kel yashaylik biz birga (Tiger remix)», «Popuri (2020)».

Bolalar - Nega unda qilding sen (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00