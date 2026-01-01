Bojalar guruhi
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Bojalar guruhi
Qiz bola yor
02:57
Bojalar guruhi
Faya
03:10
Sunnatillo Do'stov & Bojalar guruhi
Parishon
03:12
Sunnatillo Do'stov & Bojalar guruhi
Parishon
03:12
Bojalar guruhi
Ado bo'laman (2026)
02:47
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Bojalar guruhi
Yangi qo'shiqlar
Bojalar — Taltayma
Bojalar — Faya
Bojalar — Qiz bola
Bojalar — Shalola
Bojalar — Bolalik
Bojalar — Begona
Ulug'bek Yulchiyev — Ox jonidan
Janob Rasul — Bu geja
Asrorjon Isoqjonov — Ayt
Yoqutxon Ruslanovna — Mujik
Elmurod Ziyoyev — Seni deb
Moonwalkersmusic — Ой по полю казак
Gudvin — Что останется после меня
Gudvin — Стрела попала в цель
Руслан — До рассвета
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00