Bojalar - Dadamni kovushi

Bojalar — Dadamni kovushi
Ijrochi: Bojalar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 216
Hajmi: 8.26 MB
Davomiyligi: 03:35
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 16-03-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dadamni kovushi» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».

Bojalar - Dadamni kovushi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00