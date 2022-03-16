Bojalar - Dadamni kovushi
|Ijrochi:
|Bojalar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|216
|Hajmi:
|8.26 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|16-03-2022
Qo'shiq haqida
«Dadamni kovushi» qo'shig'ini Bojalar ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 16-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 216 marta tinglangan. Bojalar ijrosida saytda jami 354 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bahor kelib jiyda gullaganda», «Achchiq hayot», «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)».
Bojalar - Dadamni kovushi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.