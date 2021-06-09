Bobur To'raqulov - Yolg’onchi yor
|Ijrochi:
|Bobur To'raqulov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|462
|Hajmi:
|7.31 MB
|Davomiyligi:
|05:30
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|09-06-2021
Qo'shiq haqida
Bobur To'raqulovning «Yolg’onchi yor» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:30, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 9-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 462 marta tinglangan — bu Bobur To'raqulovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bobur To'raqulov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Jigar deganlar», «Bir gap bo’lar».
Bobur To'raqulov - Yolg’onchi yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.