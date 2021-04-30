Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) - Do’st
|Ijrochi:
|Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|863
|Hajmi:
|6.35 MB
|Davomiyligi:
|06:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-04-2021
Qo'shiq haqida
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)ning «Do’st» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 863 marta tinglangan — bu Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)ning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tonggacha», «Uyga kir», «Sevaman».
Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) - Do’st qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.