Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) - Do’st

Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) — Do’st
Ijrochi: Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 863
Hajmi: 6.35 MB
Davomiyligi: 06:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-04-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)ning «Do’st» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 863 marta tinglangan — bu Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun)ning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) ijrosida saytda jami 5 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Tonggacha», «Uyga kir», «Sevaman».

Bobur Madalimov (Afsonaviy Maftun) - Do’st qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00