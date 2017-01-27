Benom - Ortingga qara
|Ijrochi:
|Benom
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|62
|Hajmi:
|7.44 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-01-2017
Qo'shiq haqida
«Ortingga qara» qo'shig'ini Benom ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 27-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 62 marta tinglangan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon».
Benom - Ortingga qara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.