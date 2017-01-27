Benom - Ortingga qara

Benom — Ortingga qara
Ijrochi: Benom
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 62
Hajmi: 7.44 MB
Davomiyligi: 03:13
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-01-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ortingga qara» qo'shig'ini Benom ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 27-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 62 marta tinglangan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon».

Benom - Ortingga qara qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00