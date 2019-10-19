Benom guruhi - Qizaloq
|Ijrochi:
|Benom
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 945
|Hajmi:
|3.38 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Benomning «Qizaloq» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 945 marta tinglangan. Benom ijrosida saytda jami 116 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Seni sevmasam degandim», «Kechagi kun», «Xazon».
Benom guruhi - Qizaloq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.