Baxrom, Ramila - Armonlarim yuq
|Ijrochilar:
|Baxrom, Ramila
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 826
|Hajmi:
|4.69 MB
|Davomiyligi:
|03:38
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-04-2020
Qo'shiq haqida
«Armonlarim yuq» — Baxrom va Ramila ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 826 marta tinglangan. Baxrom ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xolamning qizi», «Qaro qosh».
Baxrom, Ramila - Armonlarim yuq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.