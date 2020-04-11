Baxrom, Ramila - Armonlarim yuq

Baxrom, Ramila — Armonlarim yuq
Ijrochilar: Baxrom, Ramila
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 826
Hajmi: 4.69 MB
Davomiyligi: 03:38
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Armonlarim yuq» — Baxrom va Ramila ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:38, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 826 marta tinglangan. Baxrom ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Xolamning qizi», «Qaro qosh».

Baxrom, Ramila - Armonlarim yuq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00