Baxtiyor Goziyev - To’yingda xofizman

Baxtiyor Goziyev — To’yingda xofizman
Ijrochi: Baxtiyor Goziyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 378
Hajmi: 3.51 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-04-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«To’yingda xofizman» — Baxtiyor Goziyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 378 marta tinglangan. Baxtiyor Goziyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hudo saqlasin», «Onama», «Dilozorim».

Baxtiyor Goziyev - To’yingda xofizman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00