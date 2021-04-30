Baxtiyor Goziyev - To’yingda xofizman
|Ijrochi:
|Baxtiyor Goziyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|378
|Hajmi:
|3.51 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-04-2021
Qo'shiq haqida
«To’yingda xofizman» — Baxtiyor Goziyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 378 marta tinglangan. Baxtiyor Goziyev ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Hudo saqlasin», «Onama», «Dilozorim».
Baxtiyor Goziyev - To’yingda xofizman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.