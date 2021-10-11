Bahriddin Zuhriddinov - Dost
|Ijrochi:
|Bahriddin Zuhriddinov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 031
|Hajmi:
|4.94 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-10-2021
Qo'shiq haqida
«Dost» qo'shig'ini Bahriddin Zuhriddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 031 marta tinglangan. Bahriddin Zuhriddinov ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolaxon sevar edim Lolaxonni», «Dunyo bunchalar bevafo», «Adashdim».
Bahriddin Zuhriddinov - Dost qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.