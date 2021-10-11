Bahriddin Zuhriddinov - Dost

Bahriddin Zuhriddinov — Dost
Ijrochi: Bahriddin Zuhriddinov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 031
Hajmi: 4.94 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-10-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Dost» qo'shig'ini Bahriddin Zuhriddinov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 11-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 031 marta tinglangan. Bahriddin Zuhriddinov ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Lolaxon sevar edim Lolaxonni», «Dunyo bunchalar bevafo», «Adashdim».

Bahriddin Zuhriddinov - Dost qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00