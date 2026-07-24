Azlar - Devona

Azlar — Devona
Ijrochi: Azlar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 4
Hajmi: 7.33 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 24-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Devona» — Azlar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man».

Azlar - Devona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00