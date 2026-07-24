Azlar - Devona
|Ijrochi:
|Azlar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|4
|Hajmi:
|7.33 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|24-07-2026
Qo'shiq haqida
«Devona» — Azlar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 24-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 4 marta tinglangan. Azlar ijrosida saytda jami 8 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mening dardim», «Yuragimni tabibi», «Man-man».
Azlar - Devona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.