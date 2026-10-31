Azizjon Rahmonov - Kecha va bugun

Azizjon Rahmonov — Kecha va bugun
Ijrochi: Azizjon Rahmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.46 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 31-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Azizjon Rahmonovning «Kecha va bugun» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Azizjon Rahmonov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona qaytib keling», «Yig'lamang ona», «Onamni yaxshi ko'raman». Bu Azizjon Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Azizjon Rahmonov - Kecha va bugun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00