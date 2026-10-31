Azizjon Rahmonov - Kecha va bugun
|Ijrochi:
|Azizjon Rahmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.46 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|31-10-2026
Qo'shiq haqida
Azizjon Rahmonovning «Kecha va bugun» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 31-oktabrda qo'shilgan. Azizjon Rahmonov ijrosida saytda jami 32 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ona qaytib keling», «Yig'lamang ona», «Onamni yaxshi ko'raman». Bu Azizjon Rahmonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Azizjon Rahmonov - Kecha va bugun qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.