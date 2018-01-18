Azizbek - Esingdami
|Ijrochi:
|Azizbek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|528
|Hajmi:
|4.06 MB
|Davomiyligi:
|03:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Azizbekning «Esingdami» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:43, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 528 marta tinglangan. Azizbek ijrosida saytda jami 14 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Non yopkanda», «Ummonda», «Sevaman ishon».
Azizbek - Esingdami qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.