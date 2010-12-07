Aziza Nizamova - You must
|Ijrochi:
|Aziza Nizamova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|152
|Hajmi:
|5.74 MB
|Davomiyligi:
|02:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|07-12-2010
Qo'shiq haqida
«You must» — Aziza Nizamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:29, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 152 marta tinglangan. Aziza Nizamova ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevgimiz», «Yona», «Ikkinchisiman».
Aziza Nizamova - You must qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.