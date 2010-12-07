Aziza Nizamova - You must

Aziza Nizamova — You must
Ijrochi: Aziza Nizamova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 152
Hajmi: 5.74 MB
Davomiyligi: 02:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 07-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«You must» — Aziza Nizamova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:29, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 7-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 152 marta tinglangan. Aziza Nizamova ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sevgimiz», «Yona», «Ikkinchisiman».

Aziza Nizamova - You must qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00