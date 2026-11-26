Aziz Yuldashev - Yurak bizniki
|Ijrochi:
|Aziz Yuldashev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.61 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
Aziz Yuldashevning «Yurak bizniki» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Aziz Yuldashev ijrosida saytda jami 11 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onam kutmoqda», «Ажаб ширин», «Birinchi marta». Bu Aziz Yuldashevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Aziz Yuldashev - Yurak bizniki qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.