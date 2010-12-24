Aziz Aliyev - Olisdan

Aziz Aliyev — Olisdan
Ijrochi: Aziz Aliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 176
Hajmi: 11.07 MB
Davomiyligi: 04:48
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Olisdan» — Aziz Aliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 176 marta tinglangan. Aziz Aliyev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunu-kun», «Hudojnik voli (Художник воли)».

Aziz Aliyev - Olisdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00