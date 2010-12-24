Aziz Aliyev - Olisdan
|Ijrochi:
|Aziz Aliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|176
|Hajmi:
|11.07 MB
|Davomiyligi:
|04:48
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2010
Qo'shiq haqida
«Olisdan» — Aziz Aliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:48, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 176 marta tinglangan. Aziz Aliyev ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunu-kun», «Hudojnik voli (Художник воли)».
Aziz Aliyev - Olisdan qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.