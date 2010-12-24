Aziya - Aldaydi
|Ijrochi:
|Aziya
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|154
|Hajmi:
|9.12 MB
|Davomiyligi:
|03:57
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|24-12-2010
Qo'shiq haqida
Aziyaning «Aldaydi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 154 marta tinglangan. Aziya ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Go'zal», «Qadrimga yetmading», «Sevgilim».
Aziya - Aldaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.