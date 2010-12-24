Aziya - Aldaydi

Aziya — Aldaydi
Ijrochi: Aziya
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 154
Hajmi: 9.12 MB
Davomiyligi: 03:57
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 24-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Aziyaning «Aldaydi» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:57, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 24-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 154 marta tinglangan. Aziya ijrosida saytda jami 10 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Go'zal», «Qadrimga yetmading», «Sevgilim».

Aziya - Aldaydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00