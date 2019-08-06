Yahyobek Mo'minov - Sendan bo'lak (Acoustic version)
|Ijrochi:
|Yahyobek Mo'minov
|Janrlar:
|Akustika, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|818
|Hajmi:
|8.84 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|06-08-2019
Qo'shiq haqida
«Sendan bo'lak (Acoustic version)» — Yahyobek Mo'minov ijrosidagi akustik versiya. Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 6-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 818 marta tinglangan. Yahyobek Mo'minov ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaylardasan», «O'xshatolmayman (New version)», «O'shal damlar».
Yahyobek Mo'minov - Sendan bo'lak (Acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.