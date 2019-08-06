Yahyobek Mo'minov - Sendan bo'lak (Acoustic version)

Yahyobek Mo'minov — Sendan bo'lak (Acoustic version)
Ijrochi: Yahyobek Mo'minov
Janrlar: Akustika, Pop musiqa
Yuklab olindi: 818
Hajmi: 8.84 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 06-08-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sendan bo'lak (Acoustic version)» — Yahyobek Mo'minov ijrosidagi akustik versiya. Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 6-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 818 marta tinglangan. Yahyobek Mo'minov ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaylardasan», «O'xshatolmayman (New version)», «O'shal damlar».

Yahyobek Mo'minov - Sendan bo'lak (Acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Akustika» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00