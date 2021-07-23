AYTEN RASUL - Deliler Kimi

AYTEN RASUL — Deliler Kimi
Ijrochi: AYTEN RASUL
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 741
Hajmi: 4.71 MB
Davomiyligi: 03:37
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-07-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Deliler Kimi» — AYTEN RASUL ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. AYTEN RASUL ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Man sani qalbima gizlamisham», «EŞQ ( COVER )», «Yanlışımsan».

AYTEN RASUL - Deliler Kimi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00