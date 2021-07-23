AYTEN RASUL - Deliler Kimi
|Ijrochi:
|AYTEN RASUL
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|741
|Hajmi:
|4.71 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-07-2021
Qo'shiq haqida
«Deliler Kimi» — AYTEN RASUL ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 741 marta tinglangan. AYTEN RASUL ijrosida saytda jami 25 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Man sani qalbima gizlamisham», «EŞQ ( COVER )», «Yanlışımsan».
AYTEN RASUL - Deliler Kimi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.