Avaz Olimov - Vafodorim
|Ijrochi:
|Avaz Olimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|2 490
|Hajmi:
|3.96 MB
|Davomiyligi:
|04:04
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|19-10-2019
Qo'shiq haqida
Avaz Olimovning «Vafodorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 490 marta tinglangan — bu Avaz Olimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Avaz Olimov ijrosida saytda jami 86 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevar yorimsan», «Sevaman», «Meni unut».
Avaz Olimov - Vafodorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.