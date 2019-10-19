Avaz Olimov - Vafodorim

Avaz Olimov — Vafodorim
Ijrochi: Avaz Olimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 2 490
Hajmi: 3.96 MB
Davomiyligi: 04:04
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 19-10-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

Avaz Olimovning «Vafodorim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:04, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 19-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 2 490 marta tinglangan — bu Avaz Olimovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Avaz Olimov ijrosida saytda jami 86 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Sevar yorimsan», «Sevaman», «Meni unut».

Avaz Olimov - Vafodorim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00