(audio 2022) - Otabek Muhammadjonov - Ey inson

(audio 2022) — Otabek Muhammadjonov - Ey inson
Ijrochi: (audio 2022)
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 478
Hajmi: 3.45 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-08-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

(audio 2022)ning «Otabek Muhammadjonov - Ey inson» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan.

(audio 2022) - Otabek Muhammadjonov - Ey inson qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00