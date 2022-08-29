(audio 2022) - Otabek Muhammadjonov - Ey inson
|Ijrochi:
|(audio 2022)
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|478
|Hajmi:
|3.45 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-08-2022
Qo'shiq haqida
(audio 2022)ning «Otabek Muhammadjonov - Ey inson» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 29-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 478 marta tinglangan.
(audio 2022) - Otabek Muhammadjonov - Ey inson qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.