Asad Toshpulatov - На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)
|Ijrochi:
|Asad Toshpulatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|651
|Hajmi:
|6.18 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2023
Qo'shiq haqida
Asad Toshpulatovning «На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 651 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun».
Asad Toshpulatov - На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.