Asad Toshpulatov - На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)

Asad Toshpulatov — На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)
Ijrochi: Asad Toshpulatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 651
Hajmi: 6.18 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 03-11-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Asad Toshpulatovning «На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 651 marta tinglangan. Asad Toshpulatov ijrosida saytda jami 17 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Meniki bo'lmading», «Mana yuragim ol (Uzbekcha Cover)», «Layli Majnun».

Asad Toshpulatov - На душе туман (Qalbimda tuman Uzbekcha) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00