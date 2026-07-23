ANIVAR, NAZARE - Sirunem kez

ANIVAR, NAZARE — Sirunem kez
Ijrochilar: ANIVAR, NAZARE
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3
Hajmi: 6.28 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 23-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Sirunem kez» — ANIVAR va NAZARE ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. ANIVAR ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Любимый человек», «Дышать», «Новый Рассвет».

ANIVAR, NAZARE - Sirunem kez qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00