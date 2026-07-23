ANIVAR, NAZARE - Sirunem kez
|Ijrochilar:
|ANIVAR, NAZARE
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.28 MB
|Davomiyligi:
|03:24
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|23-07-2026
Qo'shiq haqida
«Sirunem kez» — ANIVAR va NAZARE ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 23-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. ANIVAR ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Любимый человек», «Дышать», «Новый Рассвет».
ANIVAR, NAZARE - Sirunem kez qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.