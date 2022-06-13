Anan Murodov - Otajon, onajon
|Ijrochi:
|Anan Murodov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|535
|Hajmi:
|3.45 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-06-2022
Qo'shiq haqida
«Otajon, onajon» qo'shig'ini Anan Murodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 535 marta tinglangan. Anan Murodov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bola kulgusi», «Oynaymiz», «Bola».
Anan Murodov - Otajon, onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.