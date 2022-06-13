Anan Murodov - Otajon, onajon

Anan Murodov — Otajon, onajon
Ijrochi: Anan Murodov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 535
Hajmi: 3.45 MB
Davomiyligi: 03:41
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 13-06-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Otajon, onajon» qo'shig'ini Anan Murodov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 13-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 535 marta tinglangan. Anan Murodov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Bola kulgusi», «Oynaymiz», «Bola».

Anan Murodov - Otajon, onajon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00