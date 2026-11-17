Amalia - Lezzati yo'q bu durmushim
|Ijrochi:
|AMALIA
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|7.83 MB
|Davomiyligi:
|04:15
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|17-11-2026
Qo'shiq haqida
«Lezzati yo'q bu durmushim» — AMALIA ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 17-noyabrda qo'shilgan. Bu AMALIAning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Amalia - Lezzati yo'q bu durmushim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.