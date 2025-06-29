Alisher Yusupov - 60 yoshda ishlagan Otam
|Ijrochi:
|Alisher Yusupov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|770
|Hajmi:
|9.19 MB
|Davomiyligi:
|03:59
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|29-06-2025
Qo'shiq haqida
Alisher Yusupovning «60 yoshda ishlagan Otam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 770 marta tinglangan. Alisher Yusupov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Musofirni mardikor demang», «Qaytib kelma», «Jigarlarim».
Alisher Yusupov - 60 yoshda ishlagan Otam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.