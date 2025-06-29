Alisher Yusupov - 60 yoshda ishlagan Otam

Alisher Yusupov — 60 yoshda ishlagan Otam
Ijrochi: Alisher Yusupov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 770
Hajmi: 9.19 MB
Davomiyligi: 03:59
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 29-06-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Alisher Yusupovning «60 yoshda ishlagan Otam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:59, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 29-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 770 marta tinglangan. Alisher Yusupov ijrosida saytda jami 9 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Musofirni mardikor demang», «Qaytib kelma», «Jigarlarim».

Alisher Yusupov - 60 yoshda ishlagan Otam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00