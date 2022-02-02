Alimardon Omonturdiyev - Surxoncha
|Ijrochi:
|Alimardon Omonturdiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|643
|Hajmi:
|3.52 MB
|Davomiyligi:
|03:34
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|02-02-2022
Qo'shiq haqida
«Surxoncha» — Alimardon Omonturdiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:34, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 2-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 643 marta tinglangan.
Alimardon Omonturdiyev - Surxoncha qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.