Aida - San dadi Bir dona (Dona-dona)
|Ijrochi:
|Aida
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 195
|Hajmi:
|2.72 MB
|Davomiyligi:
|02:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-11-2022
Qo'shiq haqida
«San dadi Bir dona (Dona-dona)» qo'shig'ini Aida ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:43, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 11-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 195 marta tinglangan. Aida ijrosida saytda jami 67 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Daragoy daragoy», «Popuri (Cover Janob Rasul)», «Yurakdan urdi».
Aida - San dadi Bir dona (Dona-dona) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.