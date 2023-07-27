Ahad Giyosov - Jigarlarim
|Ijrochi:
|Ahad Giyosov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 725
|Hajmi:
|3.29 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-07-2023
Qo'shiq haqida
«Jigarlarim» — Ahad Giyosov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 27-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 725 marta tinglangan — bu Ahad Giyosovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ahad Giyosov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bololmas», «Toshkent Fargona», «Humori». Bu Ahad Giyosovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Ahad Giyosov - Jigarlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.