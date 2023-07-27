Ahad Giyosov - Jigarlarim

Ahad Giyosov — Jigarlarim
Ijrochi: Ahad Giyosov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 5 725
Hajmi: 3.29 MB
Davomiyligi: 03:21
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-07-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Jigarlarim» — Ahad Giyosov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 27-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 725 marta tinglangan — bu Ahad Giyosovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ahad Giyosov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bololmas», «Toshkent Fargona», «Humori». Bu Ahad Giyosovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Ahad Giyosov - Jigarlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00