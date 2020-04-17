Afruza - Ya habibi

Afruza — Ya habibi
Ijrochi: Afruza
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 236
Hajmi: 7.93 MB
Davomiyligi: 03:26
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 17-04-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ya habibi» qo'shig'ini Afruza ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 236 marta tinglangan. Afruza ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tunovesta», «Ya habibi Ya Muhammad», «Bir qiz Tirs-tirs (feat. Afruza)».

Afruza - Ya habibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00