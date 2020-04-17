Afruza - Ya habibi
|Ijrochi:
|Afruza
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|236
|Hajmi:
|7.93 MB
|Davomiyligi:
|03:26
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-04-2020
Qo'shiq haqida
«Ya habibi» qo'shig'ini Afruza ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:26, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 236 marta tinglangan. Afruza ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Tunovesta», «Ya habibi Ya Muhammad», «Bir qiz Tirs-tirs (feat. Afruza)».
Afruza - Ya habibi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.