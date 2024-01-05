Afruza, Alisher Fayz - Ozarbayjon go'zali

Afruza, Alisher Fayz — Ozarbayjon go'zali
Ijrochilar: Afruza, Alisher Fayz
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 819
Hajmi: 8.13 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-01-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ozarbayjon go'zali» — Afruza va Alisher Fayz ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 819 marta tinglangan. Afruza ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunovesta», «Ya habibi Ya Muhammad», «Bir qiz Tirs-tirs (feat. Afruza)».

Afruza, Alisher Fayz - Ozarbayjon go'zali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00