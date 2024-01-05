Afruza, Alisher Fayz - Ozarbayjon go'zali
|Ijrochilar:
|Afruza, Alisher Fayz
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|819
|Hajmi:
|8.13 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2024
Qo'shiq haqida
«Ozarbayjon go'zali» — Afruza va Alisher Fayz ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 819 marta tinglangan. Afruza ijrosida saytda jami 57 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunovesta», «Ya habibi Ya Muhammad», «Bir qiz Tirs-tirs (feat. Afruza)».
Afruza, Alisher Fayz - Ozarbayjon go'zali qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.