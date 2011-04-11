Abdug'ani Abduazimov - O'ynagil sho'x
|Ijrochi:
|Abdug'ani Abduazimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|150
|Hajmi:
|7.79 MB
|Davomiyligi:
|03:22
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|11-04-2011
Qo'shiq haqida
«O'ynagil sho'x» — Abdug'ani Abduazimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 150 marta tinglangan. Abdug'ani Abduazimov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qadrini bilmas», «Hojiniyozov», «Ishonmasman».
Abdug'ani Abduazimov - O'ynagil sho'x qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.