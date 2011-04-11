Abdug'ani Abduazimov - O'ynagil sho'x

Abdug'ani Abduazimov — O'ynagil sho'x
Ijrochi: Abdug'ani Abduazimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 150
Hajmi: 7.79 MB
Davomiyligi: 03:22
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 11-04-2011
Skachat

Qo'shiq haqida

«O'ynagil sho'x» — Abdug'ani Abduazimov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:22, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 11-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 150 marta tinglangan. Abdug'ani Abduazimov ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qadrini bilmas», «Hojiniyozov», «Ishonmasman».

Abdug'ani Abduazimov - O'ynagil sho'x qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00