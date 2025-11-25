Farrux Raimov - Sog'indi yurak
|Ijrochi:
|Farrux Raimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|232
|Hajmi:
|2.07 MB
|Davomiyligi:
|01:07
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|25-11-2025
Qo'shiq haqida
Farrux Raimovning «Sog'indi yurak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:07, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 232 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».
Farrux Raimov - Sog'indi yurak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.