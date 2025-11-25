Farrux Raimov - Sog'indi yurak

Farrux Raimov — Sog'indi yurak
Ijrochi: Farrux Raimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 232
Hajmi: 2.07 MB
Davomiyligi: 01:07
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 25-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Farrux Raimovning «Sog'indi yurak» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 1:07, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 25-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 232 marta tinglangan. Farrux Raimov ijrosida saytda jami 69 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Qizil moskvich», «Semiz demang», «Asal qizim».

Farrux Raimov - Sog'indi yurak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00