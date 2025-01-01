Ноябрь 2025
268 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Sardor Tairov
Anori dona
03:38
Elmurod Ziyoyev
Farida
02:51
Jasmin
Tojiki
02:34
Farrux Komilov
Ket desam ketma
04:12
Mavluda Asalxo'jayeva
Otam mening
04:29
Guli Happylife
Sevamiz
04:08
Xamdam Sobirov
Sevgilim (feat. Faadi)
04:21
Yulduz Turdiyeva
Zo'r sevishaylik
03:28
Shohjahon Sharopov
Sevasanmi yor
04:02
Abror Qilichov
Tim-Tim
04:26
Akbar Uzoqov
Uyda ayol ustun bo'lsa
04:28
Eldor & Rustam Ismatov
Deep
04:00
Ahmadali Bahromov
Namanganim Tabarruk
04:11
Behruz Grand
Eslamagin
03:24
EMILI
Alyonushka (Cover)
03:07
Akmal Turdialiyev
Do'stlarim
03:44
Shohruhxon
Sen
00:54
Jahongir Namozov
Musofir
03:06
Ulug'bek Rahmatullayev
Ketdi bevafo
03:39
Eldorbek Hakimov
Andijondan
03:48
Yulduz Usmonova
Mazzi
03:30
Surayyo Qosimova
Ketishdi
03:15
Nodirbek Xolboyev
Odamlar
04:03
Aziza Qobilova
Nedan
02:50
Sheyna
Onam
04:34
Dilfuza Ismoilova
Xazon
03:36
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yugurganniki mas Buyurganniki
04:20
Iroda Allabergenova
Ota-ona
03:54
Shaxrudiy
Chavandoz
04:03
Dilfuza Ismoilova
Hamon
03:36
Uzmir & Mira & Dilfuza Umarova
Qaynonam
03:13
Aida
Bolaligim
04:03
Mirjalol Ne'matov
Havotirdaman
03:55
Sayyora Qoziyeva
Kelin emas qizim bo’l
03:26
Matnazar Sayilov
Do'stim (New version)
03:54
Jamoladdin Amatov
Oqibat
03:22
Sherzod Ergashev
Kelinchak qizim
04:08
Shohruhxon Urunbayev
Sog'inmadingmi?
03:15
Shaxnurabonu
Otamni asra
04:03
Hamdambek To'rayev
Devona
04:25
Xurshidbek Turdiyev
Sevgilim
03:55
Dilshod Aliyev
Raqse otash
05:11
Dilmurod Otajonov
Hayot saboqlari
03:51
Muzaffar Mirzarahimov
Yomg'ir
03:22
Sherali Abdullayev
Uylanolmadim
04:14
Ibrohim Utkirov
Qizim
02:55
Dildora Niyozova
Er bo'lmasa kimsan ayol
04:03
Setora
U biladi
03:13
Shahlo Safarova
Yallama yorim
02:56
Shahlo Safarova
Ona
02:13
Shahlo Safarova
Men sizniki
04:57
Shahlo Safarova
Мама
02:33
Jasmin
Tojiki bachaye ado qilding mani
02:34
Samir Roashan
Kash Kabotar (Original)
03:12
Nazanin Farahmand
Kash Kabotar Mibodam
02:20
Yasmina
Kosh Kabutar mebudam
03:23
Isomiddin Nur
Jo'rang yo'q
02:33
Ibrohim Utkirov
Bu kecha
03:40
Tolib To'xtasinov
Dadajonim
03:48
Hilola G'ayratova
Seni deya
02:57
Shaxboz & Navruz
Xiyonat
03:13
Shaxboz va Navruz
Xiyonat
03:13
Samandar Xamidov
Sexrgarsan
02:57
Adhamjon
Meni shunday sevgin
03:37
Jayxunbek Matmurodov
Kim bu
03:23
To'lqin Jabborov
Sevaman da
03:33
Xurshidbek Hojimirzayev
Uylanmasang bo'lmaydi do'st
02:57
Sharof Muqimov
Afandi
03:06
AGA
Sori soch qizla (Sariq soch qizlar)
01:39
Vibentia
So‘nggi Xat (Multilingual rap version)
03:02
Muzaffar Nazarov
Intizorman
03:45
Azamat Rajabov
Nigorim
03:52
Shokir & Nodi
Sevmang
02:02
Lvbel C5 & AKDO
COOOK PARDON
01:32
Demet Akalın & Sefo
Yerinde Dur
02:27
Semicenk
Çıkmaz Bir Sokakta
02:42
Çağla & Doğu Swag
Seni Düşündüm
03:16
Bahrom Nazarov & Elmurod Haqnazarov
Haqqimni Ber
03:07
Shoxruh Iskandarov
Sevdim ayt
03:03
Jomiy Abdurahmonov
Otasidan duo olganlar
04:50
Navruza & Asad Toshpulatov
Meniki bo'lmading
04:24
Dior
Plan
03:19
Adinahonim
Yasholasanmi
02:58
Sirojiddin Sharipov
Xazonlar
03:14
Asadbek Hamdamov
Qiyomatli do'stim
04:43
Dilfuza Ismoilova
Bir umr yashayman
03:42
Surajbek Allayarov
Sen bilan
03:08
Farruh Fazel
Yo'q
03:22
Vohid Abdulhakim
Yurak
03:13
Vohid Abdulhakim
Ota-onam borligiga
03:13
Vohid Abdulhakim
Onamga deb
04:19
Vohid Abdulhakim
Muhabbat bor (New version)
03:23
Vohid Abdulhakim
Ming yil
03:44
Vohid Abdulhakim
Alam qilarkan (New version)
04:19
Ravshanbek Baltayev
Kastyum
03:18
Samira singer
Shirin shakar
04:09
Sardor Mamadaliyev
Gulim Ayt
03:24
Ravshanbek Baltayev
Orzu
04:37
Shirin Zaitova & Ali Otajonov
Sevgim
03:35
Sardor Safarov
Gulim
04:44
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00