Ноябрь 2025
268 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Aziza Qobilova
Izladim
00:28
Lola Ahmedova
O'ksima yurak
01:29
Zeyneb Heseni
Gecələr ay gecələr
03:14
Sohret Memmedov & Mürsəl Səfərov
Heç Kim Sən Olmadı (feat. Şöhrət Məmmədov)
03:00
Kazım Can
Danış mənimlə
03:21
Namiq Qasımov
Bəsimsən
03:23
Zeyneb Heseni
Ele Baxma
03:44
Nahide Babashlı
Dürüst Ol
02:59
Navruza
Jannat edi sevgimiz
03:53
Jamhur Xayrullayev
Bitta dona
02:49
Shirin Zaitova & Ali Otajonov
Sevgim
03:35
Azimjon Sayfullayev
Erka yoqadi
02:59
Umar Shamsiyev
Akamsiz
03:42
Izzatbek Qoqonov
Opa singillarim
04:02
Bahrom Mirzo
Do'stim
04:03
Azoda
Xabar ol
03:36
Akmal Ramazonov
Шуди
04:24
Erkinbek Madraximov
Go'rsam adi
03:14
Jahongirxon Yusupov
Xayolimda
03:28
Odamboy Qurbonboyev
Oshiqman
03:15
Abbos Kamoliddinov
Sendan zo'ri bor
03:22
Abbos Kamoliddinov
Hardam da hamdam bo'lmadi yor
03:22
AGA
MANSIZ QOLARSANOV
02:26
AGA
UZOQ DUR
02:17
AGA
Sabir atim man
02:17
AGA
BILMAJAKSAN
02:33
AGA
Xolaganim
01:58
Asl Wayne & AGA
GANG90
03:18
AGA
Tony Montana
02:28
AGA
Qastina
02:38
Mahmud Xamidov
Eslagil Dildor
03:36
Shahlo Ahmedova
Habibi 2025
02:15
Shoxruz (Abadiya)
Sog'indim jon
02:34
Yusuf Eltoyev
Mayhona
03:16
Uzeyir Mehdizade
Onu ver mene
02:42
Alisher Zokirov
Seni sevib
04:46
Husan
Parijon (New version)
02:55
Hilola G'ayratova
Jon qizlarim
02:39
Xonzoda Do'stova
Qol dedim
03:42
Abror Tuxtasinov
Afsus
03:39
Jo'rabek Xolmatov
Onajon
05:38
Ibrohim Utkirov
Qorako'z
04:39
Oydin Abdullayeva
Meni kutgil (Romans)
03:36
Oydin Abdullayeva
Sen sevding (Romans)
04:06
Oydin Abdullayeva
Yo'qlab tur
04:00
Oydin Abdullayeva
Vatanim
03:40
Oydin Abdullayeva
Ustoz
03:00
Oydin Abdullayeva
Tez yordam
03:36
Oydin Abdullayeva
Qoraqalpoq eliga bag'ishlov
03:26
Oydin Abdullayeva
Ona zaminim
03:28
Oydin Abdullayeva
Oila
03:40
Oydin Abdullayeva
Mening yurtim
03:58
Oydin Abdullayeva
Kelmagay
03:08
Oydin Abdullayeva
Kabutar
03:34
Oydin Abdullayeva
Ey gul
03:50
Oydin Abdullayeva
Dugonajon
03:08
Oydin Abdullayeva
Daraxtlar qo'shig'i
03:30
Oydin Abdullayeva
Bir ishq bo'lsa
03:50
Oydin Abdullayeva
Baxt qo'shig'i
02:58
Dilmurod Otajonov
Jajjigina qizalog'im
02:38
Bobur Ahmad
Ko'rolmaslar
03:27
Abbos Kamoliddinov
Afsus
03:22
Oydinoy Yo'ldasheva
Bevafo
02:48
Izzatbek Holiqov
20 sevib qoldim 30 yoshni
02:32
Dilshod Egamov
Sangamas
02:59
Manzura & Muhammad Ahmad
Биё ялла
02:46
Toshpo'lat Matkarimov & Sultonnur
Armon (Deep house)
03:24
Umid Shahobov
Oy deyman (New version)
02:51
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2025
»
Ноябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00