Q.zlar - Baland

Q.zlar — Baland
Ijrochi: Q.zlar
Janrlar: O'zbek repi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 812
Hajmi: 5.04 MB
Davomiyligi: 02:44
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 30-11-2025
Skachat

Qo'shiq haqida

Q.zlarning «Baland» qo'shig'i. Janri: O'zbek repi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 812 marta tinglangan. Q.zlar ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nozik tabiat bolla qilolmaydi qabul (Shahlo)», «Intro», «Qo'lda muz ko'zda olov (Dinora)».

Q.zlar - Baland qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«O'zbek repi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00