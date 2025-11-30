Q.zlar - Baland
|Ijrochi:
|Q.zlar
|Janrlar:
|O'zbek repi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|812
|Hajmi:
|5.04 MB
|Davomiyligi:
|02:44
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|30-11-2025
Qo'shiq haqida
Q.zlarning «Baland» qo'shig'i. Janri: O'zbek repi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:44, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 30-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 812 marta tinglangan. Q.zlar ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Nozik tabiat bolla qilolmaydi qabul (Shahlo)», «Intro», «Qo'lda muz ko'zda olov (Dinora)».
Q.zlar - Baland qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.