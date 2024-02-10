Xamdam Sobirov - Daydib
|Ijrochi:
|Xamdam Sobirov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 320
|Hajmi:
|7.96 MB
|Davomiyligi:
|03:27
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|10-02-2024
Qo'shiq haqida
«Daydib» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 10-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 320 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».
Xamdam Sobirov - Daydib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.