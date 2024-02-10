Xamdam Sobirov - Daydib

Xamdam Sobirov — Daydib
Ijrochi: Xamdam Sobirov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 320
Hajmi: 7.96 MB
Davomiyligi: 03:27
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 10-02-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Daydib» — Xamdam Sobirov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:27, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 10-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 320 marta tinglangan. Xamdam Sobirov ijrosida saytda jami 252 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ko’zmunchog’im mani», «Tentakcham mani», «Rano (Maktabimda)».

Xamdam Sobirov - Daydib qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00