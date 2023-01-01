Февраль 2023
337 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Janob Rasul
Turkum
03:00
Avazbek Alimov
Dutorim
04:20
Anvarbek Axmedov
Ayrildik
04:14
Sardorbek
Asra onamni
03:53
Elmurod Ziyoyev
Oshigingman
04:25
Umidaxon
Как быть
03:31
Iskandar & Aslbek Emir
Qizaloq
02:29
Gavhar
Yo’q
03:34
Yakzon
Hofiznoma
03:55
Ali Abdolmaleki
Harf Nazan
04:10
Jamshid Sultanov
Harf Nazan Nazan
03:21
TikTok Trend
Nazan Nazan Nazan
02:08
Bojalar
Malikam 2023
03:04
Aida
Сени Суйемин Жаным
03:01
Jasmin
Sevib To’ymayman
03:16
Ulug'bek Rahmatullayev
Onam bilan raqsga tushganda
03:44
Farrux Xamrayev
Endi mani otam yo'q
03:44
Farruh Saidov
Turnalar
03:13
Ibrohim Jalilov
Shaydo
03:23
Akmal Ramazonov
Voy-dod
03:37
Sardor Mamadaliyev
Turk xalqiga hamdardlik
04:18
Azizxon Burxonov
Qirolim dadam
03:34
Iroda Osmon
Vatanni sevaman
03:36
Ulug'bek Yulchiyev
Sogindim Telegramdan dumaloq video tayla
00:19
Ulug'bek Yulchiyev
Xohla mani jinni qil xohla devona ayla
00:19
Azoda
Charo Charo
02:48
Jaloliddin Ahmadaliyev
Ona nolasi
05:14
Diyor Ergashev
Mehringni ayama
03:26
Shaxri
Yomgir (acoustic version)
02:58
Yusuf Eltoyev
Betayin Qiz
02:15
Olimjon Ne'matjonov
Bizdaham pul borda endi Akajon
04:05
Olimjon Ne'matjonov
Yomonni Ko`rdim
03:13
Aybekjan
Gulzoda
03:09
LI ZA & Dias
Yana-Yana
03:18
Ulug'bek Yulchiyev
Sen menga adrenalin Mazali bir mandarin
00:29
Ozoda & Muqaddas Rahmonova
Ehtiyojim bor
05:46
Gulhayo Beknazarzoda
Qashqadaryo (Sevinch Ismoilovaga Otvet)
02:58
Vaxobjon Nortojiyev
Yolgiz
03:20
Nodirbek Asatullayev
Tobora
03:36
Umid Vohidov
Bomba
03:23
Umid Shams
Yor derdim
03:04
Elbek Ergashev
Dada
03:17
Qahramon Haydarov
Otam
03:54
Googoosha
Не плачь
02:44
Alisher Sharipov
Juma muborak
04:12
Tohirjon Sodiqov
Yuzlari oppoq
03:11
Dildora Niyozova
Yaxshi niyat
04:57
Afruza & Shohruhxon
Esingdami ayt
03:51
Qilichbek Madaliyev
Farg'onamning parivashlari
03:56
Aziz Rajabiy
Omon bo'ling
03:32
Shahlo Salayeva
Hey dil
02:30
Ozoda Nursaidova & Abdulloh
LOVE LOVE
03:22
Sarvar Ismoiljonov
Yor-yor aytaymi
04:00
Shohruhxon & Muhammad Ali Navruzov
Necha bora ketarding
03:50
Vohidjon Isoqov
Mensimaganlar
05:03
Mushtariy Xamroqulova
Yuragim (cover Dildora Niyozova)
03:11
Erkin Xudoyqulov
Yana seni
04:19
Otabek Boqiyev
Bevafo yor
03:21
Otash Xijron
Kelma
03:19
Xamdam Sobirov
Xatlarim bormayaptimi
03:33
Xamdam Sobirov
Sevmayman Ona
00:38
Gulsanam Mamazoitova
Daydi
04:03
Shoxruz (Abadiya)
Tamom
03:21
Osman Navruzov
Sogindim (remix)
04:09
Muhammadjon Qahhorov
Madinam
03:11
Mirjalol Ne'matov
Bir so`rab kel
03:19
Narmin Ahmed
Sus Dur (Prod. Elsen Pro)
02:40
Madina Usubjonova
Nazar (Cover Yulduz Usmonova)
03:22
Madina Usubjonova
Vatan Bebaho
04:29
Shohruhxon
Yarim baxt (cover by SardorGafuroff)
03:37
Jaloliddin Ahmadaliyev
Muhabbatga achinaman
05:51
Mirzabek Ravshanov
Dada
04:43
Guljaxon Yuldashova
Qalbimda qol
02:50
Davlatbek Yusupov
Sevar edim
03:33
Oybek Ahmedov
Чао крошка
03:37
Bobur Olimov
Kulishlari chiroyli
03:53
Sherzod Sheyx
Shu kelinni qaytib bering
03:06
Sharq
Tabassum
03:45
Alisher Rahmatullayev
Gulixonim
02:43
Bahrom Nazarov
Kambag’alni sevgisi qursin
04:36
Vohidjon Isoqov
Duo qilaylik (Jonli ijro)
03:16
Mahliyo Omon
Allo
03:11
Farhod va Shirin
Unutolmayman
03:40
Jaloliddin Ahmadaliyev & Xamdam Sobirov
DUET Mashup
07:27
Doston Ergashev
Afsus
04:38
Aziza Qobilova
3ARI (Cover)
02:12
Mira
Tilayman (Cover Shahzoda)
01:15
Gulinur
Janima (remix)
03:38
Barotjon Shermatov
Dilo
04:29
Shirin & Shahrom
Durugi Shirin (UZmir va Mira Poralab)
03:40
Shahrom & Sh1rin
Durugi Shirin (UZmir va Mira
03:40
Xamdam Sobirov
Gaplashmaylik boshqa
03:19
Jaloliddin Ahmadaliyev
Dardlarimga darmonim onam
03:27
Jaloliddin Ahmadaliyev
Sizni juda yaxshi ko`raman
03:27
Ozoda Qodirova
Yonaman
03:37
Elyor Meliboyev
Qiyomat
03:54
Shirin & Farhod
Unutolmayman
03:40
Nadyr
Men emas
05:58
Original Bola
Ko`ndi
03:16
Alijon Isoqov
Ozbek qizlari
04:34
←
1
2
3
4
→
Главная
»
Архив по годам
»
2023
»
Февраль
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00