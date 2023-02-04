Ozoda Qodirova - Yonaman
|Ijrochi:
|Ozoda Qodirova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|447
|Hajmi:
|3.62 MB
|Davomiyligi:
|03:37
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-02-2023
Qo'shiq haqida
«Yonaman» — Ozoda Qodirova ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:37, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 4-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 447 marta tinglangan — bu Ozoda Qodirovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Ozoda Qodirova ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qaytar dunyo».
Ozoda Qodirova - Yonaman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.