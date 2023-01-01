Февраль 2023
337 треков за месяц.
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Shohruhxon & Indira Yelemes
Seviyorum
03:35
Sunnatillo
Boyladim
03:28
Temur Rahmonov
Man
03:56
Dadaxon Obidov
Boringga shukur
03:54
Ilhom Shoimov
Akang
03:46
D1MATEN
Bayla
03:20
Alisher Ibaydullayev
Qaydasan gulim seni sogindim
04:04
Shoxruz (Abadiya)
Ket
02:53
Aziza Qobilova
Ring my bells Cover (Enza remix)
02:48
Osman Navruzov
Yoshligim
03:12
Guljahon Xolxodjayeva
Ikki Daraxt (Cover Yulduz Usmonova)
03:15
Khursheda Shokirova
Ishqi moi
03:06
Shirin Abdullayeva
Life (cover Zivert)
02:55
Muslimbek Haydarov
Bevafo qiz
02:35
Muhammadjon Aliboyev
Umrim songisi
03:32
Jambul Muhammedov
Voh mani jonim chiroyli
02:47
Oybek Quvvatov
Derbeder
03:21
Farruhbek Nabiev
Lovullaydi badaning
02:38
Dias
Yolg`on ekan
02:33
Benom
Erkalay men seni (Remix)
03:15
Nurzida Isayeva
Yolvora-Yolvora (Yulduz Usmonova)
03:07
Mahliyo
Alo (Paro Uzbekcha)
03:10
Vohidjon Isoqov
Onajon (Jonli ijro)
04:17
Nilufar Usmonova
Yur (new version)
04:10
Jahongir Otajonov
Gaziga bos
03:15
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Qara (Nej Paro Uzbekcha)
02:48
Mohlaroyim (Baby Mohi)
Qara (Nej Paro)
02:48
Yulduz Usmonova
Rashkim
03:42
Yulduz Usmonova
Shivir Shivir
02:57
Aziza Qobilova
Hiya hiya Cover (Original Mix)
07:51
Aziza Qobilova & Fariza
Lemen Nechki Cover
01:30
Muzaffar Nazarov
Janonalar
04:06
Anora
Sen bolmasang yonimda
03:00
Xolyor Madiyev
Jonim ukam
03:17
Dilmurod Dadashev
Holva
02:54
Khusnorik & Kuk choy
Ketma
03:18
Shohruhxon
Oy Jamol
03:18
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