Ulug'bek Yulchiyev - Xohla mani jinni qil xohla devona ayla

Ulug'bek Yulchiyev — Xohla mani jinni qil xohla devona ayla
Ijrochi: Ulug'bek Yulchiyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 8 711
Hajmi: 0.62 MB
Davomiyligi: 00:19
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 13-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Xohla mani jinni qil xohla devona ayla» — Ulug'bek Yulchiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 711 marta tinglangan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)».

Ulug'bek Yulchiyev - Xohla mani jinni qil xohla devona ayla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00