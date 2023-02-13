Ulug'bek Yulchiyev - Xohla mani jinni qil xohla devona ayla
|Ijrochi:
|Ulug'bek Yulchiyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|8 711
|Hajmi:
|0.62 MB
|Davomiyligi:
|00:19
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|13-02-2023
Qo'shiq haqida
«Xohla mani jinni qil xohla devona ayla» — Ulug'bek Yulchiyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 256 kbps, saytga 2023-yil 13-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 8 711 marta tinglangan. Ulug'bek Yulchiyev ijrosida saytda jami 23 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mast ayladi», «Boyniki boshqacha bolsa kerakda», «O Janim, O janim, Ashinaqa (Mayin esar Shabboda Lablaring murabboda)».
Ulug'bek Yulchiyev - Xohla mani jinni qil xohla devona ayla qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.