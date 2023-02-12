Shaxri - Yomgir (acoustic version)
|Ijrochi:
|Shaxri
|Janrlar:
|Akustika, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|345
|Hajmi:
|2.93 MB
|Davomiyligi:
|02:58
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|12-02-2023
Qo'shiq haqida
Shaxrining «Yomgir (acoustic version)» (akustik versiya). Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 345 marta tinglangan. Shaxri ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomgir», «Te Quiero (Men seni sevaman)», «Sani deb».
Shaxri - Yomgir (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.