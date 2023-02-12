Shaxri - Yomgir (acoustic version)

Shaxri — Yomgir (acoustic version)
Ijrochi: Shaxri
Janrlar: Akustika, Pop musiqa
Yuklab olindi: 345
Hajmi: 2.93 MB
Davomiyligi: 02:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 12-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

Shaxrining «Yomgir (acoustic version)» (akustik versiya). Janri: Akustika; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:58, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 12-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 345 marta tinglangan. Shaxri ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yomgir», «Te Quiero (Men seni sevaman)», «Sani deb».

Shaxri - Yomgir (acoustic version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Akustika» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00