Hilola G'ayratova - Ramadan (Maher Zain cover)

Hilola G'ayratova — Ramadan (Maher Zain cover)
Ijrochi: Hilola G'ayratova
Janrlar: Kaver versiyalar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 504
Hajmi: 2.03 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 22-02-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ramadan (Maher Zain cover)» — Hilola G'ayratova ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 22-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 504 marta tinglangan. Hilola G'ayratova ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qorongu yolgiz dunyo tor sensiz (cover Benom)», «Bexabar (Meni sev serial)», «Dunyo tor sensiz (cover Benom)».

Hilola G'ayratova - Ramadan (Maher Zain cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Kaver versiyalar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00