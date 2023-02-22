Hilola G'ayratova - Ramadan (Maher Zain cover)
|Ijrochi:
|Hilola G'ayratova
|Janrlar:
|Kaver versiyalar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|504
|Hajmi:
|2.03 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|22-02-2023
Qo'shiq haqida
«Ramadan (Maher Zain cover)» — Hilola G'ayratova ijrosidagi kover versiya. Janri: Kaver versiyalar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 22-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 504 marta tinglangan. Hilola G'ayratova ijrosida saytda jami 21 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Qorongu yolgiz dunyo tor sensiz (cover Benom)», «Bexabar (Meni sev serial)», «Dunyo tor sensiz (cover Benom)».
Hilola G'ayratova - Ramadan (Maher Zain cover) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.