Davronbek Abdurahmonov - Yuragim

Davronbek Abdurahmonov — Yuragim
Ijrochi: Davronbek Abdurahmonov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 322
Hajmi: 5.03 MB
Davomiyligi: 05:02
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-12-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yuragim» — Davronbek Abdurahmonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:02, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 322 marta tinglangan — bu Davronbek Abdurahmonovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Davronbek Abdurahmonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Norguloy».

Davronbek Abdurahmonov - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00