Davronbek Abdurahmonov - Yuragim
|Ijrochi:
|Davronbek Abdurahmonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|322
|Hajmi:
|5.03 MB
|Davomiyligi:
|05:02
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-12-2022
Qo'shiq haqida
«Yuragim» — Davronbek Abdurahmonov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:02, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 322 marta tinglangan — bu Davronbek Abdurahmonovning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Davronbek Abdurahmonov ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Norguloy».
Davronbek Abdurahmonov - Yuragim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.