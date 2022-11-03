Zohid, Shoxruz - Yig’la yomg’ir (remix)

Zohid, Shoxruz — Yig’la yomg’ir (remix)
Ijrochilar: Zohid, Shohruz
Janrlar: Remikslar, Pop musiqa
Yuklab olindi: 340
Hajmi: 3.21 MB
Davomiyligi: 03:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yig’la yomg’ir (remix)» — Zohid va Shohruz ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Zohid ijrosida saytda jami 106 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaydasan gulim (Remix)», «Parixona», «Aprel».

Zohid, Shoxruz - Yig’la yomg’ir (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Remikslar» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00