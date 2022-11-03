Zohid, Shoxruz - Yig’la yomg’ir (remix)
|Ijrochilar:
|Zohid, Shohruz
|Janrlar:
|Remikslar, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|340
|Hajmi:
|3.21 MB
|Davomiyligi:
|03:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2022
Qo'shiq haqida
«Yig’la yomg’ir (remix)» — Zohid va Shohruz ijrosidagi remiks. Janri: Remikslar; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:12, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 340 marta tinglangan. Zohid ijrosida saytda jami 106 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Qaydasan gulim (Remix)», «Parixona», «Aprel».
Zohid, Shoxruz - Yig’la yomg’ir (remix) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.