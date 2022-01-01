Сентябрь 2022
269 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Xurmatillo Ahmedov
Yor yoringni eshitguncha yoring o`lsin (Original)
03:54
Xurmatillo Ahmedov
Sevganmisiz deyishganda o`lgan degin (Original)
03:54
Mirzabek Xolmedov
Baland poshnali tufligiz bormi?
06:41
Mirzabek Xolmedov & Melis Abzalov
Ko`zlarim yo`lingda (Bevafo)
04:23
Feruzbek Karimov
Do`st
04:47
Qahramon Ruzmetov
Sarmast
03:11
Feruzbek Karimov
Yomon insofsiz qizsan (Boy qiz)
03:15
Uzmir va Mira
Umidim uzolmayapman (Yonimda qolmadingmi)
04:10
Uzmir va Mira
Oppoq libos kiydim senga emas (Unutib)
04:02
Ortiq Otajonov
Oynab kulib muhabbatning otida ikkimizni yonganimiz boshqacha
05:07
Ortiq Otajonov
Boshqacha
05:07
Oybek Teshaboyev
Glaza munchogim
00:58
Mirjalol Yo'lchiyev
Meni sevmay nechi kiloga semirdingiz
02:08
Mirjalol Yo'lchiyev
Semirdingiz
02:08
Meni sevmay nechi kiloga semirdingiz
Uzbekcha mp3 2022
00:58
Shoxrux (Ummon)
U ko’ndi
03:21
Janob Rasul
Моя королева ты моя королева
03:00
Janob Rasul
KOROLEVA
03:00
Janob Rasul
Моя королева PREMYERA
03:00
Shohzamon
Boyniki boshqacha bolsa kerakda
00:24
Ulug'bek Yulchiyev
Boyniki boshqacha bolsa kerakda
03:06
Jamshed Davlyatov
Valsga tushasan
03:18
Abduazizxon Asatov
Dada
04:35
Jasurbek
Esingdami
04:07
Azamat Saidov
Sizdan otdi
03:35
Layloxonim
Bora-bora
03:21
Sherbek Shodiyev
Intizormush
02:57
Xamdam Sobirov
Yoningdaman dema
03:50
Umrziyo
Sevolmadilar
04:26
Shahnoza Bekchanova
Jingalak
03:08
Nafisa
Javobsiz sevgi
02:54
Nobiya
Izlayman (cover Davr guruhi)
03:16
Malika Egamberdiyeva
Patir-putur
03:12
Farrux Raimov
Shahrizam
03:11
Shahzod Sultonov
Yaxshi ko`rardim
02:50
Nodirbek Asatullayev
Meni kuchliroq sev
03:44
Xamdam Sobirov
Sumaya
02:59
Hosila Rahimova
To`xtang
04:09
Umid Shahobov
Borimsan
03:16
Sardor Saidov
Ozimnikilar
03:00
Muhammadyusuf Turdaliyev
Ota sizni men qaritdim
04:44
Bekzod Bobojonov
Ishim bitmidi
03:28
Shams Karaev
Yomon
03:16
Gavhar
Ishq-Ishq
02:59
Mahliyo
Sevgilim
03:57
Boburbek Arapbaev
Hayrana
03:28
Sherzod Nabiyev
Velikda
06:13
Zardiyana
Onam bilan xajga boraman
04:03
Asl Wayne
Go`zlarinnan Oqmas Yoshlo
03:54
Yulduz Turdiyeva
Кадди болоша бинет
03:23
Jasur Umirov
Surxon go'zali
03:04
Saidahmad Umarov
Мужик
02:37
Javohir Mominov
Biyo jonam
02:59
Jayxunbek Matmurodov
Michchi-michchi gozlaring
04:06
Xamdam Sobirov & Zohid
Parixona
03:35
Sherzod Bek
Onam
04:00
Shahzoda
(2022 Bir donam)
03:05
Sevinch Ismoilova
(2022 Gomirchimi)
03:48
Yulduz Usmonova
(2022 Sevgidan)
03:09
Jaloliddin Ahmadaliyev
Premyera (2022 Men edim)
03:37
Nurzida Isayeva
Premyera (2022 Unut - Jaloliddin Ahmadaliyev)
03:49
Ulug'bek Rahmatullayev
Bekor sevdim
04:19
Yodgor Mirzajonov
O Pari Pari Meng yoqadi
03:23
Yodgor Mirzajonov
Pari Pari
03:23
Islom Ergashev
Yangi Qiziltepam
03:46
Isomiddin Nur
Dada meni uylantiring
03:40
Sardor Tairov
Men uchun yo’qsan
03:48
Ozoda Nursaidova
Kel endi (2022)
03:19
Ozoda Nursaidova
Kel endi
03:19
Sardor Tairov
Men uchun yo’qsan (2022)
03:48
Munisa Rizayeva
Premyera (2022 O’g’ri)
03:32
Abduazizxon Asatov
Yoshligim
03:58
Shahnoza Otaboyeva
Hey bola
03:45
Shahnoza Otaboyeva
Xoppa
02:45
Eldor Usarov
Baxtli qiling ayolingizni
03:57
Isomiddin Nur
Axmoq qiz
03:44
Azizbek Hamidov
Opmay labingdan
00:13
Shaxri
Boyvochcha
02:38
Nodirbek Abdurasulov
Eslamagin
03:39
Jahongir Muhammadjonov
Jigarim
03:18
Doniyor Matniyozov
Inja-Inja
03:53
Sanjar Eshaliyev
Aytgin qanday
03:24
Sanjarbek Mirzahmedov
Gulim ketdi
03:43
Sultan Kewlimjaev
Aldadin
02:57
Saidxon
Ukam
03:28
Nigina Nabiyeva
Acha-acha
03:05
Sevara Iskandarova
Senmi men
03:08
Xamdam Sobirov
Yaxshi qol (remix by Dj Akmal)
04:37
Jaloliddin Ahmadaliyev
Yurak (remix by Dj Baxrom)
04:56
Osman Navruzov
Ishonma (remix by Dj Baxrom)
04:00
Uzmir va Mira
Ketamiz
03:35
Shoxruz (Abadiya)
Alam
02:47
Odilbek Abdullayev
Yomonsaney (remix by AR BEATS)
02:42
Mirjalol Ne'matov
Tomchi (2022)
04:08
Bonu
Qora tun (New version)
06:20
Shohsanam
Opa, meni yo'qlab keling (cover Ozodbek Nazarbekov)
04:36
Sherbek Shodiyev
Zulayho
04:06
Shiraz Praliev
Qara-qara
03:05
Eldido
Yomon sevardim
03:01
Baxtiyor Sultonov
Hayyora
03:25
←
1
2
3
→
Главная
»
Архив по годам
»
2022
»
Сентябрь
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00